Per la Tharros, a pochi giorni dalla tranquilla salvezza nel torneo di Promozione regionale di calcio con la formazione maschile e quelle femminili e Under 18 ancora in corsa per gli obiettivi stagionali (salvezza nel torneo di Serie C per le ragazze e titolo regionale con la squadra giovanile), è già tempo di pensare al futuro.

Stasera, infatti, a partire dalle 19, nella sede di via Consolini, nel campo Comunale di Oristano, si terrà un’assemblea pubblica per parlare del presente e delle prospettive per il sodalizio biancorosso. Un futuro che potrebbe portare a novità, con voci su possibili nuovi ingressi a livello dirigenziale. L’unica certezza è l’assemblea pubblica, aperta a tutti coloro interessati alle sorti della società oristanese, nel quale si potrebbe chiarire la situazione.

All’incontro sarà presente anche l’assessore allo Sport del Comune di Oristano, Antonio Franceschi. “Stiamo aspettando la riunione per capire – esordisce il patron della società, Tonio Mura – queste voci si susseguono tutti gli anni. Ben vengano interessati se servono per migliorare la situazione attuale. Vedremo se c’è realmente qualche persona interessata o se si tratta solamente di voci”.

L’occasione per tracciare il punto sulla situazione. “Una stagione – prosegue Mura – che ha rispettato gli obiettivi. Un torneo con la prima squadra più che positivo, siamo stati tra le squadre che hanno più utilizzato i giovani in campo”.

Stasera l'incontro, rivolto a chi è interessato a entrare a far parte della Tharros o desidera proporre idee e contributi, anche in vista dell’importante traguardo dei 120 anni di storia. “Noi siamo aperti a tutte le soluzioni – conclude Mura - l’importante è che si faccia il bene della Tharros, magari ripartendo da un discorso incentrato sui giovani. Se c’è qualcuno che vuole dare una mano siamo pronti a confrontarci. Non si dovesse presentare nessuno la squadra verrà comunque iscritta al campionato e poi valuteremo cosa fare”.

