Dopo ventidue anni alla guida del Comitato Regionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici (Fisr), Mario Argiolas passa il testimone. A succedergli è Serafino Corrias, giornalista, già vice presidente e assessore della Provincia di di Oristano, consigliere comunale di Ghilarza. La sua elezione è avvenuta all’unanimità nel corso dell’assemblea regionale che si è svolta a Sedilo, durante la quale sono stati designati anche i consiglieri regionali per il quadriennio 2025-2028.

A comporre il nuovo Comitato Regionale Fisr Sardegna saranno:

Mario Argiolas, vicepresidente (hockey),

Francesca Zucca, segretaria (pattinaggio artistico),

Lamberto Cuncu, consigliere (pattinaggio corsa),

Raffaele Cocco, consigliere (skateboarding),

Mario Bronzini, consigliere (action e altre specialità).

Il neo presidente Corrias ha espresso parole di gratitudine nei confronti del presidente Argiolas, del Comitato e del Consiglio uscente, per il grande lavoro svolto, lasciando una importante eredità con 23 società affiliate e circa 2000 atleti.

«Sono onorato della fiducia ricevuta. È un segnale che mi gratifica, in quanto a guidare la Federazione è oggi una figura esterna al movimento, ma da sempre vicina al mondo dello sport in tutte le sue espressioni. Mi impegnerò con passione e responsabilità nel rappresentare al meglio società e atleti di tutta l’isola. In questi quattro anni lavorerò affiancato da una squadra collaudata ed esperta. Per questo ho ritenuto fondamentale proporre Mario Argiolas come vicepresidente e confermare Lamberto Cuncu tra i consiglieri. Rinnovamento, ma anche un segnale di continuità e di riconoscimento al valore e alle competenze maturate nel tempo».

Corrias ha illustrato le linee programmatiche per il quadriennio olimpico 2025-2028, fondate su una visione partecipativa, inclusiva e orientata allo sviluppo territoriale del movimento rotellistico in Sardegna che comprende il pattinaggio artistico, pattinaggio corsa, hockey pista, skateboarding, hockey inline, skiroll. Senza dimenticare specialità che si sono aggiunte negli ultimi anni particolarmente amate dai giovani come il freestyle skating, il downhill , l'Inline Alpine e il roller Derby.

Obiettivi principali del mandato:

Crescita dell' attività in termini di numero di società affiliate e atleti, con particolare attenzione alle realtà dell’isola dove sono assenti o presenti in maniera limitata;

Distribuzione di deleghe territoriali per garantire rappresentanza e operatività capillare;

Pianificazione condivisa con società e tecnici su base regionale;

Verifiche periodiche e riunioni orientate al raggiungimento degli obiettivi;

Promozione del valore sociale dello sport come strumento educativo e aggregativo con convegni e giornate di studio insieme a tecnici ed esperti;

Consolidamento dei rapporti con istituzioni, scuole e enti locali;

Implementazione e attenzione dell’attività paralimpica;

Organizzazione di Open Day e giornate promozionali, anche in sinergia con altre discipline sportive;

Monitoraggio e sviluppo degli impianti sportivi, partecipazione a bandi e progettualità pubbliche;

Valorizzazione degli atleti di eccellenza e dei talenti emergenti;

Investimento nella formazione tecnica e nella crescita qualitativa del settore;

Coinvolgimento attivo delle famiglie nel percorso sportivo dei giovani;

Potenziamento della comunicazione digitale, con il rilancio del sito web e delle pagine social ufficiali.

© Riproduzione riservata