L’algherese Lorenzo Carboni è approdato in semifinale sia nel singolare sia nel doppio maschile del quinto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

In singolare, alla wild card diciannovenne ieri sono servite quasi tre ore di gioco per imporsi 7-5, 3-6, 6-3 sulla testa di serie numero 4, Francesco Maestrelli, e oggi sfiderà per un posto in finale il numero 1 del seeding, il britannico Paul Jubb, che ha invece eliminato 7-5, 6-3 il tedesco Justin Engel, numero 5 del seeding.

In doppio, Carboni e Marco Furlanetto hanno sconfitto 6-3, 6-4 il britannico Jay Clark e il russo Daniil Golubev, coppia numero 2 del tabellone e si apprestano a battersi in semifinale con la coppia numero 4, quella composta dall’ucraino Oleksandr Ovcharenko e dallo spagnolo Carlos Sanchez Jover.

Nel doppio femminile, si è interrotto in semifinale il cammino di Barbara e Marcella Dessolis, sconfitte 6-2, 6-3 dalle olandesi Jasmijn Gimbrere e Stephanie Judith Visscher, numero 1 del tabellone.

