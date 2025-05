Con l’Oratorio Terralba promosso in Seconda categoria, nel girone C di Terza tiene banco la lotta per il secondo posto. Posizione occupata al momento dalla Narboliese che ha battuto (2-1) il Monterra. Un gradino sotto la Barbagia Sport, corsara (0-2) a Pabillonis. Tra le protagoniste del girone il Silì Calcio, società nuova che rappresenta l’omonima frazione di Oristano che conta circa 3mila abitanti. I biancocelesti, in crescita continua, hanno espugnato (1-3) il campo della Strovina con reti di Roberto Cabriolu, Gabriele Favalessa e Niccolò Enna. Ha esordito in panchina il dirigente Diego Carboni dopo le dimissioni dello staff tecnico. Il presidente è Massimiliano Sannia. «Questo è il primo anno di affiliazione alla Figc», dice il segretario, Mauro Cadeddu. «La società nasce su iniziativa di un promotore, accolta dagli attuali soci. Si è ripartiti con grande entusiasmo dopo ventun anni senza calcio nella nostra frazione. Unico neo dover disputare le gare casalinghe lontano da casa, a Palmas Arborea. Siamo in attesa del completamento dei lavori del nostro campo. Speriamo di poterlo inaugurare nell’ultima gara casalinga con l’Oniferese».

L’obiettivo? «Promuovere l'attività sportiva facilitando l’integrazione sociale. Ultimati i lavori del campo, ci piacerebbe creare la scuola calcio e avviare tante iniziative a fondo sociale. Su questo fronte ci stiamo già impegnando». In occasione del secondo anniversario della tragica scomparsa della concittadina Chiara Carta, uccisa dalla madre appena tredicenne, dirigenti e giocatori del Silì, prima dell’incontro contro con la Virtus Villaurbana, hanno consegnato al padre di Chiara, Piero Carta, un mazzo di fiori e la maglia della squadra con scritto “Chiara vive”. «Un modo - chiude Cadeddu – per trasmettere ai giovani valori come la solidarietà e la memoria».

Nel girone A, costa cara al Villaperuccio l’inaspettata sconfitta (2-3) sul campo della Fluminese. I giallorossi (hanno una gara in meno) sono stati agganciati in vetta dal Carloforte che ha piegato (5-0) l’Uta. Nel girone B, il Mulinu Becciu ha superato (3-0) il Maracalagonis ed è promosso in Seconda categoria con una giornata di anticipo. Nel gruppo E, la capolista Monte Muros riceve oggi la Nulese. Il Turalva, secondo, ha battuto (2-1) la Morese. Nel girone F, sconfitta (1-2) indolore per la capolista Viddalbese (già promossa) contro la Turritana, seconda forza. Nel girone G, il Loiri ha travolto (6-1) l’Aggius e sente il profumo della Seconda, complice la clamorosa sconfitta casalinga (0-2) dell’Atletico Tomi’s (ora a -3) contro l’Atletico Maddalena.

© Riproduzione riservata