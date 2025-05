È iniziato al campo Sant'Elena a Sinnai il primo Memorial dedicato a Ugo Tremulo, sindaco del paese fra la fine degli anni Sessanta e inizio anni Settanta, e tra i fondatori del "7 Fradis Sinnai" di rugby con diversi campionati nazionali giocati.

A ricordare Ugo c’erano anche la moglie Angela Mostallino, le figlie e il figlio Ruben, giocatore a allenatore della squadra. Per l'occasione si sono ritrovati i campioni del passato, ma anche i giovani di oggi. È stata disputata anche una gara di rugby, con replay domani mattinasempre allo stadio Sant'Elena.

Sin dai primi anni ‘70 Ugo Tremulo cercò di trasmettere la sua passione per il rugby ad alcuni ragazzi che già si cimentavano in alcune diverse discipline sportive finché, alla fine del 1979, con una trentina di ragazzi, dopo le prime riunioni preparatorie avute presso la sede storica del Club Sub Sinnai, in via Trinità, decisero di provare a formare una squadra di rugby. Venne anche fissata una giornata festiva per provare i rudimenti di questa nuova disciplina. Il campo di gioco fu ricavato nel cantiere del nascente nuovo campo di calcio di Sant’Elena.

Nel 1980, decise di affiliarsi alla Polisportiva Sinnai con Pinuccio Serreli presidente e Gabriele Orrù vicepresidente. Poi tanti successi anche a livello nazionale, l'arrivo di giocatori fortissimi, la crescita dei ragazzi locali e la Serie C nazionale. Ma Ugo Tremulo si interessò anche di calcio e di pallavolo. È morto sei anni fa. Ora il Memorial che porta il suo nome.

