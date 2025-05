Tra meno di sette giorni, quando l'8 maggio scadranno i termini per presentare le liste delle prossime elezioni comunali di Nuoro, saranno svelati tutti i nomi dei candidati. Ma già emergono le prime certezze. Partito Democratico e Riformisti per Nuoro, uniscono le forze in un nuovo progetto politico a sostegno della candidatura a sindaco di Emiliano Fenu e si presenteranno in una sola lista con 24 nomi. Un’alleanza che nasce da un percorso condiviso di opposizione durante i dieci anni di amministrazione Soddu e che ora si traduce in un impegno comune per dare a Nuoro una svolta netta e concreta.

«È urgente voltare pagina - dichiarano Giovanni Mossa segretario ciddatino del Pd e Leonardo Moro, ex vicesindaco della giumnta Bianchi e promotore della lsita Riformisti per Nuoro - e avviare un’azione di governo capace di invertire l’andamento negativo che da anni affligge la città. Troppi problemi sono rimasti irrisolti, generando disillusione nei cittadini e aumentando la distanza tra amministratori e amministrati».

La nuova lista vuole rappresentare un punto di svolta, una proposta di discontinuità politica e amministrativa rispetto al passato, puntando sul rafforzamento della macchina comunale, sulla valorizzazione delle risorse esistenti e su una progettualità condivisa con Provincia, Regione e Governo centrale.

Tra gli obiettivi principali: fermare l’esodo dei giovani, creare occasioni di lavoro, costruire una Nuoro inclusiva e sostenibile, e farsi trovare pronti per la sfida rappresentata dall’Einstein Telescope, opportunità strategica per l’intera Sardegna.

«È necessario un cambio di passo nel rapporto tra Comune e cittadini – proseguono – promuovendo la partecipazione attiva, dal bilancio agli investimenti, fino alle scelte strategiche. Una città più efficiente, più giusta, che non escluda nessuno».

Pd e Riformisti rivendicano competenza, esperienza e visione, e promettono massimo impegno nel costruire un nuovo futuro per Nuoro: «Con Emiliano Fenu e la coalizione Ripartiamo insieme, possiamo affrontare e vincere le sfide che ci attendono».

