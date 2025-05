Dopo l'allenatore Pierpaolo Piras, anche direttore sportivo Andrea Piano lascia il Quartu 2000, squadra dal passato illustre, ora in Prima categoria. Una decisione presa per motivi di lavoro. Ecco il suo comunicato.

«Il lavoro mi tiene lontano da casa non so ancora per quanto e la mia professionalità anche nel calcio non mi consente per ora di pensare alla prossima stagione. Ringrazio il mister per avermi portato al Quartu 2000 , nel maggio di 2 anni fa. È stata una bella avventura che mi ha messo più volte davanti a sfide sportive difficili e a volte anche davanti a sfide umane non semplici da gestire».

E ancora: «Ringrazio la società per la fiducia accordatami e per avermi fatto gestire il sistema praticamente da solo. Ringrazio ogni singola persona che è stata nello staff in questi 2 anni, e tutti i giocatori».

