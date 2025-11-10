L’Amsicora rimanda l’appuntamento con la Coppa Italia. Nella Final Four disputate a Brà la squadra maschile ha chiuso al terzo posto, mentre la formazione femminile si è classificata quarta. Sollevano la Coppa per la quarta stagione consecutiva il Brà e La Lorenzoni.

Sabato le semifinali. Gli uomini hanno pareggiato con il Brà 1-1 ma sono stati sconfitti agli shoot out 4-2. È stata una partita degna di una finale, l’Amsicora ha avuto le migliori occasioni ma a sbarrargli la strada è stato il portiere avversario Padovani che ha parato anche un rigore di Giaime Carta. Il Brà è passato in vantaggio nella terza frazione, solo a tempo scaduto un corto di Ojeda ha salvato l’Amsicora, allungando la partita agli shoot out, dove i piemontesi hanno prevalso. Nella finalina per il terzo posto è arrivata la vittoria sul Butterfly Roma per 3-2 con una tripletta di Ojeda, miglior marcatore del torneo. In finale il Brà ha battuto l’HT Bologna 4-3 dopo gli shoot out.

Anche la squadra femminile ha perso in semifinale contro le avversarie di sempre, la Lorenzoni che si è imposta 2-0. È stata una partita equilibrata decisa negli ultimi tre minuti, quando l’arbitro ha assegnato un rigore alle piemontesi. Le proteste delle giocatrici cagliaritane non sono servite a cambiare la decisione. Nel tentativo, nei secondi finali, di raggiungere il pari sono esposte al contropiede subendo la seconda rete. Ieri nella sfida per il terzo posto sono state battute 1-0 dalla Lazio. In finale la Lorenzoni ha battuto l’HT Bologna 2-0. All’Amsicora resta la soddisfazione del premio assegnato ad Agustina Fiorelli quale miglior giocatrice. Premio anche per la cagliaritana Giorgia Piras, ex Ferrini ora all’HT Bologna, migliore portiere del torneo.

