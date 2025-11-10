Astro di nuovo in vetta solitaria nel torneo di Serie B Femminile di basket. La compagine cagliaritana, infatti, porta a casa la quinta vittoria in altrettante gare di campionato e allunga nuovamente sulla Mercede Alghero, che ha osservato il turno di riposo.

La capolista. Il quintetto allenato da Stefano Cuncu si impone per 65-47 contro l’Antonianum Quartu. L’avvio delle padrone di casa è bruciante e già al 10’ il vantaggio è oltre la doppia cifra (20-9). Nella seconda frazione continua la progressione delle cagliaritani, che vanno all’intervallo sul +18 (40-22). Nella ripresa la situazione non cambia, con l’Astro che allunga fino al +21 del 30’ (58-37) per poi gestire l’ultimo parziale. Miglior realizzatrice della sfida è Saias, dell’Astro, con 20 punti personali.

Alle spalle. In scia la Mercede, anch’essa senza sconfitte (ma con una gara in meno) che giovedì aveva raggiunto provvisoriamente la testa dopo la vittoria nel recupero contro la Fenix Sassari. Sassaresi che, invece, cadono nel corso della quinta giornata di andata, in casa, contro il San Salvatore Selargius, ora terzo, per 59-74. Selargine sempre avanti nel punteggio (16-27 al 10’ e 32-39 al 20’), con break decisivo che arriva nel terzo quarto (42-61 al 30’). Nel finale la Fenix riesce a limare il divario, ma non oltre il -15 finale. Top scorer della gara è Ingenito, del San Salvatore, con 21 punti. Terza piazza anche per il Su Planu, dopo la vittoria per 65-51 contro Elmas. Padrone di casa che, dopo un sostanziale equilibrio nei primi 10’ (16-14), volano nella seconda frazione fino al +22 dell’intervallo (48-26). Nella ripresa le masesi cercano di recuperare, ma Su Planu gestisce e porta a casa la terza vittoria stagionale. Nelle fila ospiti da segnalare i 21 punti di Mura. Chiude il programma delle gare del weekend la vittoria in trasferta de Il Gabbiano, in casa della Pallacanestro Nuoro (48-52). Ospiti avanti all’intervallo (25-29 al 20’) e piccolo allungo nel terzo quarto (32-39 al 30’). Nel finale le nuoresi cercano di ricucire, grazie anche alla vena realizzativa di Ruiu (la migliore con 17 punti), ma Il Gabbiano regge l’urto e porta a casa il primo successo stagionale.

