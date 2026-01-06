La tredicesima giornata di andata del torneo di Divisione Regionale 1 di basket ha proposto nella giornata di domenica un primo antipasto delle partite in programma. Si sono giocate, infatti, due partite, che hanno visto le vittorie di CMB Porto Torres e Genneruxi, che consolidano così la seconda e la terza posizione in classifica.

Le gare. Nella sfida di Porto Torres i padroni di casa fanno valere il fattore campo superando Mogoro per 85-51. Turritani avanti già nel corso dei primi 10’, per 20-12. Scenario che non cambia nel corso del secondo quarto, con il divario che aumenta ulteriormente fino al 52-29 dell’intervallo. Al rientro dal riposo lungo il CMB prima si porta sul +32 (71-39 al 30’), poi allunga fino al +34 finale. Miglior realizzatore della gara è Piras, del Mogoro, con 22 punti. A Cagliari, invece, il Genneruxi si impone per 83-59 contro Assemini. Il quintetto allenato da Gianluca Susini parte bene e, al 10’, va sul +10 (26-16). Situazione che cambia poco nel corso del secondo quarto e le due squadre vanno al riposo lungo sul 43-31. Nella terza frazione il Genneruxi controlla e consolida il proprio margine di vantaggio (60-46 al 30’) prima del nuovo break degli ultimi 10’. Miglior realizzatore della gara è Lorenzo Angius, del Genneruxi, con 20 punti.

Oggi. Quattro delle rimanenti cinque partite del girone si disputeranno questo pomeriggio. Unica eccezione è Astro-Elmas che verrà giocata il 14 gennaio. Tra le squadre in campo, la capolista CUS Cagliari andrà a far visita alla SAP Alghero. Ecco il programma delle rimanenti partite della tredicesima di andata: SAP Alghero-CUS Cagliari, stasera ore 19; Sinnai Basket-Santa Croce Olbia, stasera ore 18; Ferrini Quartu-Atletico Cagliari, stasera ore 20; CUS Sassari-Basket San Sperate, stasera ore 18; Astro Cagliari-Elmas (14/01).

