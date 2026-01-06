Vince solamente il Terralba nell’ultima giornata di andata del girone A di Promozione regionale di calcio.

I terralbesi si impongono nel derby contro la Freccia Parte Montis per 5-0 (a segno Sanna con una doppietta, Atzori, Piras e Corda) e consolidano la posizione d’alta classifica. Terzo posto con 37 punti e vetta che dista sempre 3 punti (comanda il Guspini con 40 punti in attesa della gara di oggi del Castiadas). Per i mogoresi, invece, è il quinto stop consecutivo che relega la compagine allenata da Giancarlo Boi al penultimo posto, con 10 punti (-6 dai playout). Perde sul campo dell’Atletico Cagliari (3-1), l’Arborea.

Con questa sconfitta l’undici di Nicola Battolu si presenta al giro di boa in settima posizione (25 punti all’attivo), con un punto di distanza dall’ultima posizione playoff. Cadono anche Tharros e Samugheo. Gli oristanesi cedono tra le mura di casa al Selargius per 0-1. Fatale una punizione di Usai nel corso del primo tempo. Nella ripresa i biancorossi hanno due occasioni per pareggiare, con Gianoli (che prende il palo) e Lonis (che si fa parare il rigore a tempo ormai scaduto). Il Samugheo, invece, viene superato dalla Villacidrese (tra le formazioni più in forma del torneo e al settimo successo di fila) per 2-0. Un gol per tempo condanna la formazione guidata da Giorgio Ferraro. Per Tharros e Samugheo chiusura di girone d’andata a centro classifica, con 23 punti, a -3 dai playoff.

In campo oggi, alle 15, il girone B. Bosa e Guspini saranno impegnate in trasferta. I bosani faranno visita all’Ozierese, quarto in classifica. Per il Ghilarza, invece, scontro diretto salvezza; ad attendere l’undici di Simone Deliperi ci sarà l’Atletico Bono. Sarà l’incrocio tra la terz’ultima (Ghilarza) e penultima forza del girone (Atletico Bono).

