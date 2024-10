Non vince in casa da due mesi la Torres, che dopo aver battuto la Vis Pesaro all'esordio ha rimediato tre pareggi e una sconfitta. Domani sera al “Vanni Sanna” arriva il Perugia, formazione dalla rosa molto più forte di quanto non dica l'attuale undicesimo posto.

Gli umbri allenati da Formisano hanno diversi giocatori che hanno disputato la serie B e persino la serie A, come il difensore Angella, l'attaccante islandese Palsson e il brasiliano Matos. Il Perugia è reduce dalla sconfitta casalinga ad opera del Milan Futuro, che ha annullato il colpaccio ad Ascoli.

La squadra sassarese è quasi al completo, eccezion fatta per il difensore Antonelli e l'attaccante Scotto. Probabile che il tecnico Greco apporti qualche modifica all'undici di partenza, magari riproponendo da subito sulla destra Zambataro e a centrocampo Mastinu, che in questa stagione ha una continuità di elevato rendimento che lo rendono uno dei giocatori più importanti .

