La terza volta di Alfonso Greco inizia con un match che vale doppio nella corsa alla salvezza, possibilmente senza playout: domani alle 17.30 la Torres ospita al “Vanni Sanna” il Perugia, che la sopravanza di un punto e occupa il terzultimo posto.

La posta in palio è davvero alta e anche la tifoseria organizzata (Nuova Guardia) ha chiamato a raccolta la città per “il momento difficile”. E il momento è davvero critico: dodici partite senza vittoria e sette senza fare gol, otto compresa la Coppa Italia. Il successo è indispensabile per cambiare volto alla stagione.

Non che il Perugia sia molto più sereno: una sola vittoria anche per gli umbri, 2-0 sul Livorno. In trasferta il Perugia ha ottenuto tre pareggi contro Bra, Gubbio e Pontedera.

Nonostante l'assenza dlel'esterno Zecca è probabile che il tecnico Greco riproponga lo schieramento 3-4-1-2, utilizzando sulle fasce Fabriani e Zambataro, con Mastinu dietro le punte Musso e Diakite.

© Riproduzione riservata