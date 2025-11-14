Serie C, la Torres del “Greco Ter” attende il PerugiaScontro diretto che vale il doppio nella corsa alla salvezza
La terza volta di Alfonso Greco inizia con un match che vale doppio nella corsa alla salvezza, possibilmente senza playout: domani alle 17.30 la Torres ospita al “Vanni Sanna” il Perugia, che la sopravanza di un punto e occupa il terzultimo posto.
La posta in palio è davvero alta e anche la tifoseria organizzata (Nuova Guardia) ha chiamato a raccolta la città per “il momento difficile”. E il momento è davvero critico: dodici partite senza vittoria e sette senza fare gol, otto compresa la Coppa Italia. Il successo è indispensabile per cambiare volto alla stagione.
Non che il Perugia sia molto più sereno: una sola vittoria anche per gli umbri, 2-0 sul Livorno. In trasferta il Perugia ha ottenuto tre pareggi contro Bra, Gubbio e Pontedera.
Nonostante l'assenza dlel'esterno Zecca è probabile che il tecnico Greco riproponga lo schieramento 3-4-1-2, utilizzando sulle fasce Fabriani e Zambataro, con Mastinu dietro le punte Musso e Diakite.