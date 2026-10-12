Dopo appena due giornate del campionato di Serie C Unica, c'è già una squadra solitaria in vetta: è la Pisano Arredamenti Ferrini Quartu, che si impone per 67-54 nel derby contro l'Antonianum e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta al debutto contro Carbonia. I biancoverdi di Nicola Elia hanno avuto la meglio al termine di una sfida equilibrata, ma condotta quasi sempre nel punteggio. In evidenza soprattutto l'ala Giuseppe Floridia, autore di 17 punti.

Prima, storica vittoria in Serie C per il Cus Cagliari, che a Sa Duchessa supera il Cmb Porto Torres per 58-57 grazie a una tripla di Poddighe a una manciata di secondi dalla sirena.

Si sblocca anche l'Aurea Sassari: i 31 punti dello statunitense Mike Efevberha (a lungo professionista in diversi campionati europei) trascinano gli uomini di Basoli al successo per 86-76 sulla Dinamo Academy.

Sorpresa a Carbonia, dove i minerari conquistano i primi punti stagionali battendo Nuoro per 73-69 al palasport di via delle Cernitrici. La formazione allenata da Angelo Ursillo ha saputo piazzare il break decisivo nei due quarti centrali, resistendo poi ai tentativi di rimonta dei barbaricini. Decisivi i 21 punti di Gabriele Passa.

Al secondo tentativo vince anche l'Olimpia Cagliari, che a Monte Mixi supera il Sant'Orsola Sassari per 78-67, grazie soprattutto a un ottimo secondo tempo.

Roberto D'Elia (24 punti) è infine il grande protagonista della prima affermazione della Torres: i campioni regionali in carica piegano a Sassari il Camping La Salina Calasetta (88-83) al termine di una partita combattuta fino alle battute conclusive. Vani, dall'altra parte, i 43 punti complessivi della coppia Zucca-Werlich.

Torres-Calasetta 88-83

Sef Torres: N. Pitirra 3, Serra, Cuccu 16, E. Pitirra 16, Denti 4, Giua 4, Fumanti 5, Motzo 12, Pricchiazzi, D'Elia 24, Barabino, De Rosas 4. Allenatore Mura

Camping La Salina Calasetta: Penoni ne, Guadagno 2, Granieri 17, Bernardi 8, Ceban 3, Zucca 20, Werlich 23, Tarahija 10, Hassan ne. Allenatore Frisolone

Parziali: 22-22; 42-39; 65-62

Olimpia-S.Orsola 78-67

Olimpia Cagliari: Di. Piras 2, Lombardi 4, Chessa 9, Da. Piras 17, Picciau 17, Angius 4, Sassaro 6, Cesaraccio 16, Cannas ne, Pala 3, Cicotto. Allenatore Zucca

S. Orsola Sassari: Gueye 12, Giordo 6, Angius 7, Aroni 2, Camboni, Cecchini 6, Casu 9, Usai 11, Carta 14, Petretto ne. Allenatore Ruiu

Parziali: 16-17; 37-33; 53-46

Carbonia-Nuoro 73-69

Scuola Basket Carbonia: Messina, Floris, Boi, Angius 8, Barreiro 11, Chessa, Zonza ne, Passa 21, Deliperi 16, Cancedda 6, Crobu 5, Sciascia 6. Allenatore Ursillo

Pallacanestro Nuoro: Assui 1, Loddo, Derick 6, Canu 16, A. Mazzoleni 6, Zidda 2, Trani 19, Martis 17, Doglio ne, Leoni 2, Bensons ne. Allenatore G. Mazzoleni

Parziali: 21-21; 42-29; 62-43

Aurea-Dinamo 86-76

Fisiokons Sassari: Usai, Desole 20, Vasselli 17, Langiu 7, Lizzeri 4, Efevberha 31, Mura ne, Garau 2, Vargiu ne, Macciocu 5. Allenatore Basoli

Dinamo Academy: Iaci, Ganga 10, Brunu 9, Correddu 1, Moscaritolo 3, Secchi, Raffo 6, Re 17, Fara 5, Zoccheddu, Cipriano 25, Loriga. Allenatore Sassu

Parziali: 24-20; 41-41; 70-56

Cus Cagliari-Porto Torres 58-57

Cus Cagliari: Tocco 16, Tanda 2, Poddighe 8, Loi, Diana 5, Fancello 17, Lecis Cocco Ortu 2, Cubeddu, Bonacci 6, Zedda 2. Allenatore Benucci

Cmb Porto Torres: Mulas 10, Barabino, Mertika, Cocco 12, Piras 13, Pisano 14, M. Carletti, Pitzalis ne, Lungheu 3, N. Carletti 2, Doumbia, Sanna 3. Allenatore Carlini

Parziali: 13-19; 31-30; 43-42

Antonianum-Ferrini 54-67

Antonianum Quartu: Locci 4, Medda ne, R. Mattana 7, Ruggeri 7, Malpede 5, Suriano 7, Campanelli ne, Jordan 10, Pirisi 6, Napoli ne, A. Mattana 2, Tiragallo 6. Allenatore Fraghì

Pisano Arredamenti Quartu: Puddu ne, Pedrazzini 3, Graviano 10, Murru, Saba 3, Picci ne, Floridia 17, Pisu 7, Saddi 4, Madau 5, Salone 5, Sanna 13. Allenatore Elia

Parziali: 18-17; 28-32; 43-49

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