Bilancio in agrodolce per le formazioni oristanesi che prendono parte al torneo di Prima Categoria, girone B e C.

Nel girone B, il C.R. Arborea è corsaro, vincendo il derby contro la Sanverese, per 1-2. Nella sfida disputata al centro federale “Tino Carta” di Oristano, per indisponibilità del campo di San Vero Milis, si decide tutto tra il 70’ e il 78’. Per gli ospiti è la doppietta di Samuele Cabras a timbrare la vittoria, al 72’ la rete del momentaneo pareggio è di Moriconi. Per l’undici allenato da Alessandro Deplano è la seconda vittoria stagionale (entrambe in trasferta), per quello guidato da Gianluca Congiu il terzo stop in altrettante gare. Nello stesso raggruppamento, perdono Santa Giusta e Freccia Parte Montis. I lagunari cadono in casa, contro l’Isili per 0-1. Decisiva la rete di Casu dopo poco più di 20 minuti. I padroni di casa vanno vicini al pareggio con Soddu e Fadda, ma la traversa nega loro la gioia del gol. Infine, perde sul campo dell’Orrolese, la Freccia Parte Montis (2-1). Dopo le reti di Tamba e Magnini, accorcia Mandis. Nel finale non basta la pressione mogorese per arrivare al pari.

Nel girone C, ritorna alla vittoria il Ghilarza, vittorioso per 4-1 contro la Lulese. La doppietta di Brisida, Rubattu e Mura regalano i tre punti alla formazione guidata da Simone Deliperi, ora a ridosso delle primissime posizioni. Positivo anche il pareggio dell’Abbasanta, sul campo della Bittese (ora seconda forza del torneo), con il risultato di 1-1. Padroni di casa in vantaggio in avvio, ospiti che pareggiano negli ultimi minuti.

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