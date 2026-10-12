Due vittorie in tre partite e un entusiasmo travolgente: si può riassumere così il positivo avvio di stagione del Mulinu Becciu, protagonista di un inizio di campionato all’insegna della determinazione e del carattere nel girone A di Seconda Categoria. Dopo tre giornate, la formazione arancionera si trova a un solo punto dal terzetto di testa composto da Frassinetti, Kalagonis e Settimo. Nonostante un passo falso, la squadra ha dimostrato fin dalle prime uscite di avere idee chiare, una buona condizione atletica e un forte spirito di gruppo.

L’ultima prova di forza è arrivata ieri, con una prestazione solida e convincente coronata dal 4-2 inflitto al Belvedere Villasalto. Ancora una volta è salito in cattedra Gabriele Putzolu, autore di una splendida doppietta che lo conferma sempre più come punto di riferimento dell’attacco arancionero. A completare il tabellino delle marcature hanno pensato Federico Mocci e Simone Loi.

L’emozione più grande della giornata, però, è arrivata tra i pali: il rigore parato da Luca Salis, tornato in campo da protagonista dopo due lunghi anni di stop a causa di un grave infortunio al ginocchio. Un rientro da applausi, impreziosito da un intervento decisivo che vale quanto un gol.

Dietro questi risultati c’è il lavoro quotidiano del nuovo allenatore, Alessio Mulas, capace di trovare subito la giusta alchimia in un gruppo profondamente rinnovato: i numerosi nuovi innesti hanno dato vita a una rosa ambiziosa e di qualità. Alla base di tutto c’è una società solida e in costante crescita, guidata dal presidente Sandro Demurtas e da una dirigenza affiatata che vede in prima linea Corrado Grimani e la famiglia Schirru, con Franco e Luca.

Gli obiettivi? «Piedi per terra, ma sguardo rivolto verso l’alto», spiega Mulas. «Il Mulinu Becciu vuole fare bene, confermare quanto di buono mostrato finora e arrivare il più in alto possibile in classifica. Per riuscirci, però, serve l’aiuto di tutti: il calore e il sostegno del quartiere sono il dodicesimo uomo in campo. L’entusiasmo c’è, così come la voglia di lottare. Non resta che spingere insieme questo Mulinu Becciu verso traguardi sempre più importanti».

Il tabellino della gara di ieri:

Mulinu Becciu: Salis, Sorrentino, Tronci, Sanna, Mocci (95' Monni), Loi, C. Sollai (55' S. Melis), Fadda, Putzolu (70' Milia), D. Sollai (55' Carboni), Mura (88' Mantega).

Belvedere Villasalto: Murgioni, Pilia (92' Alba), D. Lusso, Cappai, Congiu, Melis, Tocco (46' Vargiolu), Semeraro, Mattana (76' Cannas), Marongiu (46' M. Lusso), Zedda.

Arbitro: Stefano Melis di Cagliari.

Reti: 3' Putzolu (MB), 9' Mocci (MB), 13' Putzolu (MB), 28' Semeraro (BV), 36' Semeraro (BV), 84' Loi (MB).

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