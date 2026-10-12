Giornata positiva per le formazioni oristanesi che prendono parte ai campionati di Eccellenza e Promozione regionale di calcio.

Nel massimo torneo regionale, il Terralba F. Bellu, nonostante diverse defezioni per infortunio, si impone tra le mura di casa contro il Calangianus per 3-1. Per l’undici allenato da Roberto Concas, la seconda vittoria stagionale vale anche una posizione in classifica a ridosso della zona playoff (distante 2 punti). Per i terralbesi, le marcature portano la firma di Andrea Mereu e Corda, oltre alla sfortunata autorete di Asara. Per gli ospiti il gol della bandiera è di Cervo. Una bella iniezione di fiducia e tante risposte positive, in particolare dai giovani (in campo nell’undici titolare 2 ragazzi del 2006, 1 del 2007 e 1 del 2008, subentrati un altro del 2007 e uno del 2008), in vista dei prossimi impegni.

In Promozione, girone A, l’Arborea conferma il suo buon momento battendo il Samugheo (2-0) nel derby dell’oristanese. Al “Gino Neri” è una bella cornice di pubblico ad accompagnare la sfida, combattuta e intensa, decisa dalle reti del solito Pibiri (6 gol nelle prime 5 uscite) e Ciarniello (pregevole la sua “pennellata” su punizione). La compagine guidata da Maurizio Firinu si consolida in seconda posizione, a -2 dalla capolista (a punteggio pieno) Selargius. Per il Samugheo rimane la prestazione positiva e la consapevolezza di poter far bene, già da domenica prossima, quando ospiterà proprio i selargini. Chi, invece, è costretta allo stop (il quarto in 5 giornate) è la Tharros. I ragazzi del tandem in panchina Frongia-Pinna perdono in casa dell’Uta (3-1) al termine di una gara sfortunata. Dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con Filippo Orrù, i biancorossi incassano il pareggio nel primo minuto della ripresa, dall’ex Alessio Piras. Intorno al 20’ arriva l’episodio che cambia la gara: fallo di mano in area ed espulsione di Piras con conseguente rigore per l’Uta; dagli 11 metri segna Porru. Gli oristanesi ci provano ma subiscono nel finale anche la terza rete, di Melis (sempre su rigore).

Nel girone B, infine, torna alla vittoria il Bosa. L’undici allenato da Tore Carboni espugna il campo del fanalino di coda Thiesi con il punteggio di 1-3. Pischedda, Unali e Ledda regalano il successo ai bosani dopo 2 sconfitte di fila.

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