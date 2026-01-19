Il derby della C femminile lancia la Women Torres a due risultati di vantaggio sulla zona playout. Sul campo della Tharros vince 5-1 la squadra sassarese, anche se va detto che il punteggio è stato dilatato negli ultimi dieci minuti quando le padrone di casa avevano ben tre giocatrici in meno.

Gara iniziata bene per le rossoblù di Riu che al 18' trovano il vantaggio numerico (espulsione di Montano per fallo su Loupattij) e il rigore che Castronuovo trasforma nell'1-0. La Tharros ha orgoglio e riesce a pareggiare con Koskinen alla mezzora. Ma dopo appena quattro minuti Women Torres di nuovo avanti con Deiana che sfrutta il corner di Castronuovo.

La gara sembra cristallizzata sul punteggio, ma al 75' altro cartellino rosso per le padrone di casa, con Carrillo che atterra Picchirallo lanciata in solitaria verso l'area di rigore. Dopo due minuti altro cartellino rosso per la Tharros con il direttore di gara che espelle Lonoce per proteste.

Nel finale undici contro otto la Women Torres dilaga con Picchirallo (83') e la doppietta di Cocco firmata all'85' e al 91'.

Nel dopo gara la speciale dedica di Marika Picchirallo: «È stata una grande emozione, ce l’abbiamo messa tutta. Sono molto contenta del gol, era ora di ritrovare questa gioia dopo i diversi infortuni. Ma in particolare sono molto contenta per aver contribuito con una rete alla vittoria della squadra. Mister Riu? Dedico il gol a mio nonno, che è venuto a mancare da poco, spero lo abbia visto».

