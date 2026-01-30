Lungo weekend di partite nei campionati regionaliSi comincia con il doppio anticipo di Divisione Regionale 2
Si torna in campo giovedì sera con un doppio anticipo di Divisione Regionale 2, nei tornei sardi di basket.
Serie B Femminile. Con lo spostamento a fine febbraio dell’impegno della Mercede Alghero (contro il San Salvatore) l’Astro ha la grande occasione per conquistare la vetta solitaria (seppur con 3 gare in più rispetto alle catalane) in caso di vittoria casalinga contro Elmas. La settima di ritorno al completo: Il Gabbiano-Fenix SS, domani ore 18.30; Astro-Elmas, domenica ore 18; Pallacanestro Nuoro-Antonianum, domenica ore 19; San Salvatore-Mercede Alghero (25/02). Riposa Su Planu
Divisione Regionale 1. Impegno ostico, in casa, per la capolista e imbattuta CUS Cagliari, contro Sinnai. La diretta inseguitrice, CMB Porto Torres, ospiterà, invece, la Santa Croce Olbia. Il quadro completo della quarta giornata di ritorno: SAP Alghero–Elmas, sabato ore 19; CMB Porto Torres-Santa Croce Olbia, sabato ore 19.30; Astro-San Sperate, sabato ore 18.30; CUS Cagliari-Sinnai, domenica ore 19; Atletico Cagliari-CUS Sassari, domenica ore 18; Assemini-Mogoro, domenica ore 20.30; Ferrini-Genneruxi, domenica ore 18.30.
Divisione Regionale 2. Al via oggi con le gare Marrubiu-Cagliari Basket, al sud, e Ghilarza-S. Elene, al nord. Tutte le partite in programma. Sud. Prima di ritorno: Marrubiu-Cagliari Basket, stasera ore 21; Carloforte-Settimo, domani ore 19; Condor Monserrato-Carbonia, domani ore 18; Genneruxi-Serramanna, domenica ore 18.15; Il Gabbiano-Azzurra Oristano, domenica ore 18.30; Antonianum-La Casa del Sorriso, mercoledì ore 21.15; Primavera-Iglesias (08/04); Beta-CUS Cagliari (09/04). Nord. Settima di ritorno. Girone A: Nova Pallacanestro-Sennori, domani ore 18; Accademia Olmedo-Virtus Olbia, domani ore 19.30; Olimpia Olbia-Masters Sassari, domenica ore 18; Arzachena-Mercede Alghero, domenica ore 18. Girone B: Ghilarza-S. Elene, stasera ore 21; Macomer 2.0-Pallacanestro Nuoro, domani ore 20; Shardana Basket-Dinamo 2000, domenica ore 18; CMB Porto Torres-Ichnos Nuoro (08/02).