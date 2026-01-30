È l’Elmas a imporsi nel recupero della settima giornata di andata del torneo di Serie B Femminile di calcio. Il quintetto allenato da Stefano Schirru ha espugnato il parquet della Pallacanestro Nuoro per 58-62 dopo ben 3 tempi supplementari.

La gara. In avvio le ospiti scappano sul +10 a fine primo quarto (4-14 al 10’). Masesi che allungano nel corso della seconda frazione, raggiungendo i 12 punti di vantaggio all’intervallo (15-27 al 20’). Situazione simile nel corso del terzo quarto (28-39 al 30’), prima degli ultimi 10’, con le nuoresi che impattano fino al 48 pari del 40’. Nel primo e secondo supplementare si segna meno e la gara prosegue punto a punto: al 45’ la situazione è sul 54 pari e al 50’ sul 58-58. Nel terzo overtime la spunta Elmas, blindando il proprio canestro e andando a segno con 4 punti che bastano per portare a casa la prima vittoria della stagione. Migliori realizzatrici della gara sono Soro, del Nuoro, e Dotta, dell’Elmas, con 14 punti.

Il tabellino.

Pallacanestro Nuoro – Elmas 58-62 (dopo 3 tempi supplementari)

Pallacanestro Nuoro: Pala, Soro 14, Musio 5, Congiu 5, Ruiu 11, Porcu 13, Desogus 8, Guiso, Picconi, Mele, Niang 2. Allenatore Puddu.

Elmas: Mura 13, E. Cancellu 13, Dotta 14, Meloni, Cuccu, Contini 7, Tradori, Pitzalis 3, Marcoli, Testoni, G. Cancellu 8, Ornano 4. Allenatore Schirru.

Arbitri: Cappelloni e Gavini.

Parziali: 4-14; 15-27; 28-39; 48-48; 54-54; 58-58; 58-62.

