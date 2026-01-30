Nuovo acquisto in casa Tempio. La società ha tesserato Antonio Gargiulo, centrocampista, classe 2001, napoletano, ex capitano dell’Angri. Gargiulo ha scelto Tempio per proseguire il proprio percorso di crescita: da ieri a disposizione di mister Cantara e ha iniziato ad allenarsi con la squadra.

Centrocampista centrale, Gargiulo vanta un curriculum di assoluto rispetto: ha giocato col Cassino – Serie D (2018/2019), con lo Spoleto – Eccellenza (2019/2020), col Nola – Serie D (2020/2021), col Troina – Serie D (2021/2022). E, ancora, con la Mariglianese – Serie D (fino a dicembre scorso), col Vico Equense – Eccellenza (2022/2023), con l'Aurora Alto Casertano ( con la vittoria in Coppa Italia (2023/2024) e semifinale playoff nazionali, col Partinico Audace in Eccellenza (2024/2025) e con Angri Calcio 1927, Eccellenza (2025/2026).

