Eccellenza, al Tempio il centrocampista Antonio GargiuloIl giocatore è da ieri a disposizione di mister Cantara e ha iniziato ad allenarsi con la squadra
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuovo acquisto in casa Tempio. La società ha tesserato Antonio Gargiulo, centrocampista, classe 2001, napoletano, ex capitano dell’Angri. Gargiulo ha scelto Tempio per proseguire il proprio percorso di crescita: da ieri a disposizione di mister Cantara e ha iniziato ad allenarsi con la squadra.
Centrocampista centrale, Gargiulo vanta un curriculum di assoluto rispetto: ha giocato col Cassino – Serie D (2018/2019), con lo Spoleto – Eccellenza (2019/2020), col Nola – Serie D (2020/2021), col Troina – Serie D (2021/2022). E, ancora, con la Mariglianese – Serie D (fino a dicembre scorso), col Vico Equense – Eccellenza (2022/2023), con l'Aurora Alto Casertano ( con la vittoria in Coppa Italia (2023/2024) e semifinale playoff nazionali, col Partinico Audace in Eccellenza (2024/2025) e con Angri Calcio 1927, Eccellenza (2025/2026).