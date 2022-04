Smaltita la sconfitta al tie-break contro la Lazio di venerdì scorso, Sarroch torna in campo domani per il recupero della seconda giornata di Serie B maschile contro Amin 21 K Roma 7. Venerdì scorso la squadra di coach Franchi aveva perso lo scontro diretto contro i biancocelesti dovendosi arrendere solo all'ultimo set. Per tenere vive le speranze playoff, ora lontani 4 lunghezze, Sarroch deve provare a far suo lo scontro diretto in programma domani pomeriggio contro l'Amin Roma.

Cus Cagliari. Un aiuto può arrivare dal Cus Cagliari, impegnato domani a Roma sul campo della Lazio seconda in classifica. Anche per gli universitari si tratta di una delle ultime chiamate per provare ad agganciare i playoff. Il Cus è atteso poi da due impegni casalinghi ravvicinati: venerdì contro Casal Bertone e sabato nel derby contro l'Airone Tortolì.

Olimpia. A Sant'Antioco arriva la capolista Smi Roma. Domani infatti scende in campo anche la VBA Olimpia Sant'Antioco, reduce dal 3-0 incassato in trasferta dall'Armundia Virtus Roma venerdì scorso e che contro la prima della classe cerca l'impresa per uscire dalla zona retrocessione.

