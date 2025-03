Prosegue il testa a testa in vetta alla classifica del torneo di Serie B Femminile di basket tra Antonianum Quartu e Cus Cagliari. Dopo la decima e penultima giornata di ritorno, infatti, entrambe sono appaiate in testa alla classifica a quota 34 punti.

Testa a testa. Le quartesi espugnano il parquet della Mercede Alghero per 58-72, al termine di un incontro nel quale si sono ritrovate ad inseguire per oltre 3 quarti. All’intervallo le algheresi sono sul +4 (31-27). Il quintetto allenato da Manuela Monticelli continua a comandare le operazioni al 30’ (48-46) e fino al 34’ (50-48). L’Antonianum, dopo essere stata in scia, viene fuori negli ultimi 6’ e con un parziale di 8-24 chiude la gara. Tra le quartesi da segnalare i 20 punti di Ljubenovic. Il Cus Cagliari, invece, si sbarazza della pratica Virtus Cagliari per 132-23. Universitarie travolgenti che si portano sul 96-23 del terzo quarto e chiudono con un parziale di 36-0 negli ultimi 10’. Top scorer della gara è Corso, del Cus Cagliari, con 20 punti.

Le altre. Spicca il colpo esterno del Nulvi, sul parquet del Nuovo (46-59 il finale). Dopo un ottimo avvio ospite (10-17 al 10’), le nuoresi rispondono e vanno all’intervallo sul +4 (30-26). Terzo quarto di equilibrio, con Nulvi che effettua il sorpasso (46-47 al 30’). Negli ultimi 10’, il quintetto allenato da Gian Giorgio Cadoni stringe le maglie della difesa, non concede punti (0-12 il parziale) e porta a casa il successo. Tra le nulvesi spiccano i 24 punti segnati da Martellini. Vince, in casa, anche l’Astro, contro Elmas, per 78-68. Partita combattuta, con le masesi che chiudono i primi 20’ avanti (30-38). Nella seconda parte viene fuori l’Astro, che ribalta la situazione già nel terzo quarto (53-48 al 30’) e allunga definitivamente nel finale. Da segnalare, per l’Astro, i 21 punti firmati da Astero. Chiude il quadro delle partite il successo del Su Planu sul parquet de Il Gabbiano (47-62). Selargine che inseguono in avvio (16-6 al 10’), ma che reagiscono nel secondo quarto, prendono il comando della gara (24-28 al 20’ e 37-44 al 30’) e non lo lasciano fino alla sirena finale, grazie anche alla vena realizzatrice di Aielli, autrice di 17 punti personali.

