Sono solo due le gare della sesta giornata di andata del torneo di Serie B Femminile di basket disputate nello scorso weekend. Tra queste quella dell’Astro, sempre più prima della classe, che non arresta la sua corsa e rimane imbattuta con 6 successi in altrettante gare.
Elmas-Astro. La capolista, infatti, si impone sul parquet masese per 45-68, al termine di una gara sempre condotta nel punteggio. Il quintetto allenato da Stefano Cuncu vola sul +11 già a fine primo quarto (4-15 al 10’). Vantaggio incrementato nel corso della seconda frazione, fino al +18 del 20’ (17-35). Al rientro dagli spogliatoi lo spartito della gara non cambia, con l’Astro che raggiunge anche le 30 lunghezze di vantaggio al 30’ (27-57). Nel finale Elmas riduce il margine, chiudendo sul -23. Miglior realizzatrice della partita è Mura, dell’Elmas, con 13 punti. Nelle fila dell’Astro Stoyanova e Saias chiudono a quota 11. Cagliaritane che consolidano così il primo posto.
Fenix Sassari-Il Gabbiano. Al termine di una sfida combattuta, le sassaresi vincono per 50-47. Per la compagine allenata da Giangiorgio Cadoni è la terza vittoria stagionale. I primi 10’ sono equilibrati, con le ospiti che chiudono avanti di 2 punti al 10’ (9-11). Nel secondo quarto le sassaresi reagiscono ed effettuano il sorpasso che le porta sul +9 all’intervallo (29-20). Nella terza frazione cambia nuovamente la situazione, con Il Gabbiano che recupera il passivo e si riporta avanti al 30’ (34-37). Ultimi 10’ punto a punto, fino al +3 finale. Top scorer della sfida è Villani, de Il Gabbiano, con 17 punti.
Le altre. Posticipo del mercoledì, palla a due alle 20.45, per il match tra Antonianum Quartu e Pallacanestro Nuoro. Rinviata, invece, al 1 febbraio prossimo la sfida tra Mercede Alghero e San Salvatore Selargius.