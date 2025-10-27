Dopo la terza giornata di andata del torneo di Serie B Femminile di basket, l’Astro prosegue la sua fuga solitaria in vetta alla classifica.

Capolista. Il quintetto allenato da Stefano Cuncu, infatti, porta a casa la terza vittoria in altrettante gare superando la Fenix Sassari per 59-55. Una vittoria arrivata nel giorno in cui il mondo Astro si è ritrovato per tagliare il nastro del nuovo pala Cep intitolato a don Aldo Matzeu. Grande equilibrio nei primi due quarti, con il punteggio di 32 pari all’intervallo. Nella terza frazione l’Astro mette la testa avanti, raggiungendo il +5 al 30’ (51-46) e mantenendo poi costante il vantaggio fino al +4 della sirena conclusiva. Miglior realizzatrice della gara è Meloni, dell’Astro, con 15 punti.

Inseguitrici. Alle spalle spicca il netto successo della Mercede Alghero contro l’Antonianum Quartu (75-43). Parte forte la Mercede che macina gioco e punti, prendendo il largo fino al +20 del 10' (31-11). Nella seconda frazione il margine non cambia, con il 45-25 dell’intervallo. Nuovo break algherese nel corso del terzo quarto (64-35 al 30’) fino al +32 di fine gara. Nella Mercede da segnalare i 23 punti firmati da Murgia. In scia, condividono con Alghero la seconda piazza Su Planu e San Salvatore Selargius. Entrambe vincono in trasferta. Le prime si impongono sul campo de Il Gabbiano, per 43-78, allungando sul +17 all’intervallo (23-40) e volando nelle fasi finali della partita fino al +35 del 40’. Su Planu trascinata dai 21 punti di Lucchini. Il San Salvatore, invece, vince sul parquet della Pallacanestro Nuoro per 49-68. Ospiti sul +7 all’intervallo (31-38 al 20’), con la doppia cifra di margine che arriva a fine terza frazione (41-52 al 30’). Negli ultimi 10’ poi le selargine ampliano il vantaggio fino al +19 finale. Top scorer della gara è Lapa, del San Salvatore, con 20 punti.

© Riproduzione riservata