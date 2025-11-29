Scatta domani il tabellone dei playout del campionato nazionale di Serie A2 di tennis femminile a squadre.
In gara quattro squadre: la vincitrice si salva, mentre le altre tre retrocederanno in B1.
In lizza anche il Tc Cagliari che, alle 9, ospiterà il Cus Catania sul rosso di Monte Urpinu: chi perde retrocede, mentre chi vince affronterà il decisivo spareggio-salvezza contro la vincente della sfida tra Nuova Casale Sc e Tc Genova.

© Riproduzione riservata