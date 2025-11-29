Tennis
29 novembre 2025 alle 14:00
Serie A2 femminile, il Tc Cagliari riceve il Cus CataniaScatta domenica il tabellone a quattro che decreterà la salvezza di una sola squadra. Domani, cagliaritane impegnate contro le universitarie etnee
Scatta domani il tabellone dei playout del campionato nazionale di Serie A2 di tennis femminile a squadre.
In gara quattro squadre: la vincitrice si salva, mentre le altre tre retrocederanno in B1.
In lizza anche il Tc Cagliari che, alle 9, ospiterà il Cus Catania sul rosso di Monte Urpinu: chi perde retrocede, mentre chi vince affronterà il decisivo spareggio-salvezza contro la vincente della sfida tra Nuova Casale Sc e Tc Genova.
