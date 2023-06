Sergio Valenti, centravanti argentino, è stato ingaggiato dal Coghinas, squadra che milita nel campionato di Promozione.

Valenti, 38 anni, è ancora uno degli attaccanti più forti della categoria. Le due stagioni scorse le ha passate nel Tempio, diventando l'idolo dei tifosi e contribuendo a suon di gol alla promozione dei Galletti in Eccellenza. Poi la doccia fredda della mancata riconferma, causa età, che ha destato nel giocatore qualche amarezza. Ma visto il suo valore e le stagioni ad alto livello disputate in Sardegna (anche in precedenza nell'Ilva) le richieste sono fioccate. Valenti ha optato per il progetto del Coghinas, che la stagione scorsa si è salvato attraverso i playout. Oggi la presentazione ufficiale del giocatore da parte della società.

«A Tempio sono stati anni bellissimi, ma poi è andata come tutti sanno - afferma oggi Valenti -. Continuerò ad abitare lì e viaggerò con l'allenatore Spano per gli allenamenti e le partite. Il progetto del Coghinas è molto interessante. L'accoglienza è stata ottima e non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione». I rossoblù si presenteranno ai ranghi di partenza decisamente rinforzati. Oltre a Valenti ingaggiati altri due argentini: il forte centrocampista Val dal Li Punti e il portiere Gobbi (ex Calangianus). E parrebbe non sia finita.

