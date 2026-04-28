Assegnati, a San Sperate, i titoli MSP del settore basket delle categorie Ragazzi e Propaganda. Si sono disputate domenica scorsa, al "PalaGherreris" di via Garau, le finali di categoria del Movimento Sportivo Popolare.

Nella categoria Ragazzi, la JoannesB Sanluri ha raggiunto la finale dopo aver superato la Polisportiva Atletica Serramanna con il punteggio di 27-17 e successivamente il Sinnai Basket per 48-32. La formazione di Sinnai, invece, aveva precedentemente eliminato il Training Villaputzu, vincendo 37-33.

In finale la JoannesB ha affrontato il G.S. Oratorio Elmas, squadra già qualificata all’atto conclusivo grazie al primo posto conquistato al termine della stagione regolare, in cui ha chiuso senza sconfitte (12 vittorie in altrettante gare). La formazione allenata da coach Arru si è imposta con il punteggio di 61-37, indirizzando la partita già nel primo quarto chiuso sul +19 (23-4). Nei successivi parziali la formazione masese ha consolidato il punteggio, chiudendo sul +24 finale.

Nelle fila dell’Elmas sono scesi in campo Alessandro Marini, Nicola Ibba, Matteo Contini, Alberto Pinna, Roberto Piano, Mauro Vercelli, Luca Picciau, Alessandro Marogna, Tiziano Cortis, Matteo Treglia, Davide Sollai, Lorenzo Cannella e Riccardo Ibba.

Nella categoria Propaganda, invece, la finale ha visto affrontarsi i padroni di casa del Basket Club San Sperate e l’Audax Frutti d'Oro. Il successo è andato alla squadra allenata da Nicola Lussu, vittoriosa per 30-13.

Il Basket Club San Sperate ha schierato Leonardo Deiana, Federico Atzori, Nicolò Lai, Damiano Nioi, Mattia Cadeddu, Simone Ortalli, Giacomo Naitza, Daniel Meloni, Simone Atzori, Leonardo Pabis, Samuele Putzulu, Leonardo Cadoni, Sebastiano Ghiotto e Ruben Aramu.

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