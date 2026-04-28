tennis
28 aprile 2026 alle 12:37
Atp Challenger 175, Lorenzo Carboni saluta CagliariIl tennista algherese perde nel turno decisivo delle qualificazioni sul Centrale di Monte Urpinu
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Si ferma nel turno decisivo il cammino di Lorenzo Carboni nell'Atp Challenger 175 di Cagliari (terra battuta, montepremi 272,27euro).
Il tennista algherese, numero 458 della classifica mondiale, è stato sconfitto 6-3, 7-5 da Federico Arnaboldi (441 Atp) in un match di 1h38' che ha appassionato il pubblico presente.
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