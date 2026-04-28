Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, sei italiani hanno conquistato l’accesso al tabellone principale del singolare maschile del quinto Itf Combined che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

I qualificati sono Marco Furlanetto (che ha sconfitto 4-6, 7-5, 10-8 Andrea Zanini), Mattias Pisanu (6-1, 6-3 su Filippo Valdetara), Flavio Bocci (6-1, 7-6 su Gabriele Pierro), Lorenzo Ferri (7-5, 6-2 su Filippo Pecorini), Boris Sarritzu (doppio 6-2 su Erwin Troebinger) e Luigi Valletta (6-7, 6-4, 11-9 su Enrico Baldisserri). Out, invece,Federico Valle, battuto 1-6, 6-4, 12-10 dal polacco Bruno Kokot.

Nel main draw, esordio con vittoria per la testa di serie numero 2, Gianmarco Ferrari (6-1, 6-3 sulla wild card Matteo Mura), e per Francesco Ferrari (6-4, 7-6 sul serbo Marko Miladinovic). Eliminati Silvio Mencaglia (6-0, 7-5 dal romeno Stefan Horia Haita) e la wild card Lorenzo Beraldo (6-4, 6-2 dal tedesco Nikolai Barsukov).

Femminile. Quattro italiane qualificate. Si tratta di Ludovica Mazzucchelli (6-2,6-2 sulla slovacca Silvia Husarova), Niemi La Cagnina (6-1, 6-0 su Diletta Rasenti), Aurora Deidda (4-6, 7-5, 10-5 su Valentina Merku) e Allegra Fiorani (6-3, 6-2 sull'elvetica Ines Delaloye). Eliminate, invece, Francesca Mostallino (6-0, 6-1 dalla lettone Odeta Panasa) e Carlotta Bassotti (6-2, 6-0 dall’ucraina Mariya Yemshanova).

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