Il Sennori si prepara alla nuova annata agonistica, ancora nel campionato di Promozione (girone C), che la scorsa stagione ha affrontato da matricola, disputando un grande torneo.

Per ora nella società guidata dal presidente Gianni Desini, che dispone di uno degli impianti sportivi migliori della Sardegna (Basilio Canu), si registrano partenze.

Anche pesanti. L'idolo di casa Nuvoli, valente esterno e mezza punta, è passato alla Lanteri Sassari. Il capocannoniere nigeriano Igene si è accasato col Tempio. L'altro esterno Camara ha preferito anch'esso altri lidi e non sarà in rosa. Gianni Desini non sembra però turbato e non si scompone.

«Ingaggeremo altri tre attaccanti di valore - spiega - tre centrocampisti e due difensori. Contiamo di disputare un altro bel campionato. All'altezza delle ambizioni della società e delle aspettative dei tifosi. Tra qualche giorno ufficializzeremo i nomi».

Naturalmente il tecnico Massimiliano Nieddu è stato riconfermato anche per la prossima stagione.

