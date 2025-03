I lavori in corso al “Generale Porcu” obbligano il Selargius a cambiare campo, in vista della partita del Girone A di Promozione contro l’Uta. La squadra di Franco Giordano si sposta a Settimo San Pietro, in anticipo: si giocherà sabato alle ore 18.30.

Dalla settimana scorsa, all’indomani della partita contro il Sant’Elena, sono cominciate le manutenzioni al manto erboso dell’impianto di Selargius. Un intervento che dovrebbe durare in tutto un mese, con l’obiettivo di riportare la squadra sul proprio terreno per la partita di domenica 30 contro l’Atletico Masainas.

Nell'ultima giornata, la ventiseiesima del Girone A, il Selargius ha perso 2-0 sul campo del Terralba Francesco Bellu mentre l'Uta ha vinto 0-1 a Mulinu Becciu col Sant'Elena (risultato che ha portato alle dimissioni dell'ex allenatore dei quartesi, Alessandro Accardo). In classifica sono a pari punti, 32, +1 sul Pirri prima squadra in zona playout. Anche se, dovesse finire ora il campionato, non si giocherebbero per eccesso di distacco (+8 sull'Idolo quartultimo, il limite massimo è sei).

