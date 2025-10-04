calcio
04 ottobre 2025 alle 21:36aggiornato il 04 ottobre 2025 alle 21:49
Seconda categoria, vincono Himalaya e Castiadese negli anticipi di oggiDue gol li ha segnati Manrico Porceddu
Travolgente successo dell'Himalaya che nell'anticipo di oggi del campionato di Seconda categoria ha travolto il Maracalagonis per 5-0, volando al primo posto in classifica.
Due gol li ha segnati Manrico Porceddu, uno ciascuno a Corona, Pirinu e Tupponi. La Castiadese ha battuto il Sinnai per 2-1 (reti di Melis, Ligas e Gomez).
