Travolgente successo dell'Himalaya che nell'anticipo di oggi del campionato di Seconda categoria ha travolto il Maracalagonis per 5-0, volando al primo posto in classifica.

Due gol li ha segnati Manrico Porceddu, uno ciascuno a Corona, Pirinu e Tupponi. La Castiadese ha battuto il Sinnai per 2-1 (reti di Melis, Ligas e Gomez).

