Dopo il colpaccio di Pontedera, cerca ancora la vittoria la Torres che domani pomeriggio ospita il Campobasso al "Vanni Sanna" con inizio alle 14.30.

Il tecnico Alfonso Greco la inquadra così: «Questa è la seconda finale del girone di ritorno, dare continuità al risultato di Pontedera sarebbe molto importante». Il Campobasso è nel quartetto che occupa le posizioni dalla settima alla decima e nelle ultime otto giornate ha perso solo una volta, contro il Bra. «Affrontiamo una formazione che attraversa un buon momento di forma».

Probabile un cambio in difesa, vista l'intenzione di Mario Mercadante di avvicinarsi a casa per motivi personali. «Abbiamo preso atto della sua richiesta, vediamo che succede. Io ho bisogno di giocatori che diano non il cento per cento ma il mille per cento, ma sono fiducioso su chi entrerà in campo». Nel terzetto della retroguardia ci saranno Antonelli e Fabriani, ma non ancora Idda che ha recuperato. La scelta è tra Biagetti, Liviero e Zambataro.

© Riproduzione riservata