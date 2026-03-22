Si sono giocati due anticipi del girone A della Seconda categoria. L'Himalaya ha travolto la Johannes per 5-1 e sale a 56 punti in vetta alla classifica con una gara in più rispetto al La Salle, seconda con 51 punti.

Reti: 35' (r) Porceddu, 47' Luzzi, 53' Orru', 57' Tupponi, 88' Ruggiero, 90' (r) Serpi. Ha arbitrato Zucca di Cagliari. Pari invece (0-0) tra il Kalagonis e il Mulinu Becciu. Il Kalagaonis è quarto in classifica. Il Mulinu Becciu è al settimo posto.

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