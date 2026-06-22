Raffaele Cancedda è stato confermato alla guida della prima squadra della "US Settimo 1967" per prossima stagione di Seconda categoria.

«Dopo un annata positiva ma anche sfortunata, riprendiamo da dove abbiamo lasciato, con l'obiettivo - scrive la società - di migliorarci e poter dire la nostra anche in questo campionato: il mister ha sposato appieno il nostro progetto e la nostra grande voglia di riscatto. Questa nuova stagione insieme ci aiuterà a crescere, siamo convinti che sia la soluzione migliore per provare a raggiungere i nostri obiettivi in campionato».

Da calciatore, Raffaele Cancedda ha indossato le maglie di Arbus e Arzachena in serie D e del Sant Elena, Selargius, Quartu 2000, Carbonia e Monreale in Eccellenza. Da allenatore è stato a Samassi, Aritzo, Senorbi e Ussana.

«Sono onorato – ha detto l'allenatore Cancedda - di poter proseguire la mia strada con una società come l'US SETTIMO 1967 che ha il mio stesso entusiasmo, la mia stessa ambizione e la stessa mia voglia di rivalsa. La mia missione è di costruire una squadra ancora più competitiva che possa proporre un gioco propositivo e aggressivo che rappresenti al meglio i valori del nostro club. Cercheremo di migliorare e siamo certi che tutte le nostre energie possano farci arrivare ai successi che tanto desideriamo all'US Settimo 1967».

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