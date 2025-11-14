Posticipata a mercoledì prossimo la partita tra Uragano Pirri e Sinnai per un lutto che ha colpito la squadra ospite.

Si giocherà alle 19.30 sul campo “Is Arenas” di Quartu Sant’Elena.

«Ho una rosa molto giovane – dice il tecnico dell’Uragano, Alberto Chessa -. Abbiamo sbagliato alcune partite, ma cercheremo di lavorare per maturare».

Il Sinnai ha un punto in meno dei rossoblù.

«La squadra è stata totalmente rinnovata – spiega l’allenatore, Nicola Di Martino -. Siamo partiti bene, poi c’è stato un calo. Negli ultimi impegni abbiamo ceduto nel finale. Dobbiamo migliorare sotto diversi aspetti».

