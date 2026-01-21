Nei due gironi della Seconda Categoria in cui sono presenti squadre galluresi si è disputato il 15° turno, o se si preferisce, seconda giornata di ritorno, e si sono registrati sia dei cambiamenti veri e propri che inversioni di posizione, per quanto riguarda la parte nobile della classifica.

Dopo lo scontro diretto, e parliamo del raggruppamento F, l'Atletico Castelsardo battendo tra le mura amiche la Folgore Tissi (31), per 3-2, è balzato in vetta con 33 punti. La rete che ha regalato vittoria e primo posto val la pena di essere raccontata: correva il 93', il portiere di casa Luca Deriu va alla battuta di una punizione da circa 70 metri dalla porta avversaria, vede il collega fuori dai pali e indirizza la sfera verso l'incrocio. Ed è proprio in quel punto che la sfera si insacca, tra il tripudio generale.

Per quanto riguarda le altre "Anglogalluresi", ritroviamo al 4° posto lo Sporting Paduledda con 26 punti. Il Laerru (22), vittorioso in casa sul Tzaramonte, è 6°; un punto sotto il Codaruina (21), vittorioso sul Monte Muros, in trasferta, e a chiudere, in tutti i sensi, la Viddalbese (7).

Nel girone H lo scontro al vertice non ha fatto registrare né vincitori né vinti, fra Tavolara (39) e Golfo Aranci (34), ne ha approfittato il Palau (36), riprendendosi la seconda piazza, dopo aver sconfitto il Biasì (18).

Anche il Porto San Paolo (28) ha ripreso a vincere: ora è 4°, avendo superato la Budonese (8). Sale in classifica anche il Porto Cervo: batte il Loiri (11) e occupa il 5°. Anche La Salette (24) ritrova la via del successo: si impone sul Porto Rotondo (23) e viaggiano rispettivamente al 6° e 7° posto.

Con 20 punti che equivalgono al 8° posto c'è l'Alà: pareggio in trasferta col Funtanaliras Monti (17). Per ciò che riguarda la zona calda della classifica da registrare la salutare vittoria del Trinità (16), in Baronia, dove ha superato il Siniscola 2010, che chiude la classifica con un punto.

© Riproduzione riservata