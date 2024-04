In Seconda categoria, hanno festeggiato il salto in Prima categoria Virtus Villamar, Santadi, Tertenia, Sanverese, Fc Alghero, Don Cesare Delogu e Malaspina.

Sono retrocesse in Terza categoria Su Planu, Audax, Lotzarai, Solarussa 2012, Treselighes, Gennargentu Desulo e Atletico Phiniscollis e Ruidalza.

«Un girone A di alto livello», commenta il tecnico del Burcei, Danilo Scuda. «La Virtus Villamar ha ampiamente meritato la vittoria. È stata la formazione più costante. Per quanto ci riguarda, essendo una matricola, siamo soddisfatti per aver raggiunto la salvezza evitando i playout».

Nel girone B, tra i protagonisti il difensore del Pula, Roberto Palmas. «Abbiamo cercato di lottare per la promozione ma il Santadi ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alle altre. Solo il Domusnovas è rimasto in corsa sino alle ultime battute».

