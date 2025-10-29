Nell'analizzare il campionato di Seconda Categoria, in particolare i gironi H e F, emergono alcuni dati significativi: oltre a La Salette, unica in questa serie a poter vantare un percorso netto, fatto solo di vittorie, cinque, per un totale di 15 punti; colpisce anche che abbia messo a segno appena 8 reti, anche se è pur vero che poche ne ha subite, 3.

Lo Sporting Paduledda, in questo caso nel girone F, è anch'esso capoclassifica, ma con "soli" 11 punti, ma nel contempo ha subito una sola rete.

Tornando alla squadra della Parrocchia Olbiese, si potrebbe pensare che , nelle 5 gare sin qui disputate, non abbia mai voluto "infierire" sulle avversarie: sabato scorso ha vinto sul Trinità per 1-0. Che ciò derivi dal nome che porta? All'inseguimento della battistrada, con 2 e 3 punti di ritardo si trovano: il Tavolara che ha superato con un tennistico 7-2 il Loiri ; ed il Palau che ha battuto di misura, 2-1, il Porto Rotondo. Con 10, Porto Cervo e Porto San Paolo ,che con risultati dello stesso tenore dei Tavolarini , hanno superato rispettivamente : 7-0 il Siniscola 2010 e 6-2 l'Alà. Un gradino più su ( 11) , del duo dei Porti, c'è però il Biasì, vittorioso sul Funtanaliras di Monti. Anche il Golfo Aranci , 8 i suoi punti , non è stato " tenero" con la Budonese sconfitta 6-2. Va da sè, che non essendoci stati pareggi, le perdenti non hanno mosso la classica: Funtanaliras e Trinità 6, Alà 4, Loiri 3, Porto Rotondo e Budonese 1, Siniscola 2010 a zero.

Passando al girone F, la capofila Paduledda ha sconfitto per 4-0 il Tzaramonte ; bene anche il Codaruina, che a Viddalba ha superato nel derby i padroni di casa, ed ora si gode la piazza d'onore a quota 10. Passo avanti anche per l'Atletico Castelsardo portatosi a quota 7.

Dopo il pareggio casalingo il Laerru ha ora 5 punti. Chiude la Viddalbese con 2.

© Riproduzione riservata