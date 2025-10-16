Seconda categoria, il Pula punta in alto: «Costruiamo il futuro per tornare nel calcio che conta»Il tecnico Davide Puddu non ha dubbi: «L’intento è quello di riportare Pula ai livelli di un tempo»
Il Pula Calcio, formazione attualmente impegnata nel campionato di Seconda Categoria, ha avviato un progetto ambizioso che guarda al futuro con determinazione: gettare le basi per un ritorno nei campionati di livello superiore e restituire al paese una squadra competitiva, come ai tempi d’oro.
A raccontarlo è il tecnico Davide Puddu, ex calciatore del Cagliari, oggi alla guida della prima squadra: «Si tratta di un gruppo profondamente rinnovato – spiega – con l’innesto di alcuni elementi dell’anno scorso e l’arrivo di giocatori d’esperienza come Pinna, Masala e Garau. Abbiamo anche inserito alcuni giovani di prospettiva che stanno dimostrando grande voglia di crescere».
L’obiettivo dichiarato dalla società, per questa stagione, è chiaro: disputare un campionato tranquillo e centrare la salvezza senza affanni. «Viviamo alla giornata – continua Puddu – ma stiamo gettando le fondamenta per qualcosa di più grande. L’intento è quello di riportare Pula ai livelli di un tempo, attraverso un lavoro strutturato che parta dal settore giovanile e valorizzi i ragazzi che abbiamo anche in prima squadra».
Nonostante si tratti di un progetto ancora agli inizi, il mister si dice soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dal gruppo: «Fin dal primo giorno ho trovato disponibilità, impegno e spirito di sacrificio. I ragazzi mi hanno seguito subito, lavorano duramente e credono in quello che stiamo costruendo».
Un progetto, dunque, che guarda lontano, ma che parte da solide basi: entusiasmo, programmazione e una forte identità territoriale. Il Pula vuole tornare a essere protagonista, un passo alla volta.