Il Pula Calcio, formazione attualmente impegnata nel campionato di Seconda Categoria, ha avviato un progetto ambizioso che guarda al futuro con determinazione: gettare le basi per un ritorno nei campionati di livello superiore e restituire al paese una squadra competitiva, come ai tempi d’oro.

A raccontarlo è il tecnico Davide Puddu, ex calciatore del Cagliari, oggi alla guida della prima squadra: «Si tratta di un gruppo profondamente rinnovato – spiega – con l’innesto di alcuni elementi dell’anno scorso e l’arrivo di giocatori d’esperienza come Pinna, Masala e Garau. Abbiamo anche inserito alcuni giovani di prospettiva che stanno dimostrando grande voglia di crescere».

L’obiettivo dichiarato dalla società, per questa stagione, è chiaro: disputare un campionato tranquillo e centrare la salvezza senza affanni. «Viviamo alla giornata – continua Puddu – ma stiamo gettando le fondamenta per qualcosa di più grande. L’intento è quello di riportare Pula ai livelli di un tempo, attraverso un lavoro strutturato che parta dal settore giovanile e valorizzi i ragazzi che abbiamo anche in prima squadra».

Nonostante si tratti di un progetto ancora agli inizi, il mister si dice soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dal gruppo: «Fin dal primo giorno ho trovato disponibilità, impegno e spirito di sacrificio. I ragazzi mi hanno seguito subito, lavorano duramente e credono in quello che stiamo costruendo».

Un progetto, dunque, che guarda lontano, ma che parte da solide basi: entusiasmo, programmazione e una forte identità territoriale. Il Pula vuole tornare a essere protagonista, un passo alla volta.

