Promozione, l'Arzachena sfiora il colpaccio con l'UsineseOspiti avanti due volte su rigore ripresi da Zelayeta e Bonacquisti, nel finale smeraldini vicini al sorpasso
L’Usinese prova a fuggire su rigore, ma l’Arzachena la riprende. Per ben due volte. Al termine della gara casalinga della 6ª giornata di ritorno del campionato di Promozione, giocata questo pomeriggio allo stadio comunale Luigi Lacu di Luogosanto, gli smeraldini strappano un punto alla quarta forza del girone B, fermata sul 2-2.
Ospiti in vantaggio al quarto d’ora con Igene dagli 11 metri, ma al 23’ Zelayeta da palla inattiva insacca di testa per l’1-1. A metà ripresa la squadra di Scotto si riporta avanti, sempre dal dischetto e ancora con Igene, ma al 44’ il capitano dell’Arzachena Bonacquisti, al rientro dall’infortunio, firma il 2-2 dagli sviluppi di un calcio d’angolo.
Nel recupero la squadra di Ottaviani, che sfiora più volte il sorpasso, protesta per un presunto fallo da rigore, ma per l’arbitro è tutto regolare e finisce così. I biancoverdi masticano un po’ amaro, però infilano il sesto risultato utile mantenendo l’imbattibilità nel 2026.