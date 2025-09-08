Al secondo tentativo Johnny Oyebode ha vinto la sesta edizione del Trofeo Dei Candelieri, Memorial Ganau-Visioli, disputato al Pala Santoru di Sassari.

L’atleta cagliaritano gioca nel campionato tedesco, in Italia è tesserato con il TT Sassari, maglia che indossa nei tornei nazionali e internazionali. Oyebode è il numero uno delle classifiche italiane, campione d’Italia del singolare e doppio misto, è stato il primo italiano a vincere un torneo del circuito WTT, a Cagliari nel doppio misto con Gaia Monfardini.

A Sassari aveva perso la finale nel 2024, battuto da Sadi Ismailov, poi protagonista dello scudetto del TT Sassari, e che in questa stagione giocherà a Muravera. Stavolta ha battuto nella finale il rumeno Lucian Filimon, già a Sassari nella scorsa edizione, e oro ai mondiali di Roma nel 2024 nel singolare Over 45 e nel doppio Over 40. Oyebode ha vinto 3-1 rimontando un set di svantaggio.

In semifinale ha battuto Marco Poma, insieme, con la Marcozzi, fecero incetta di titoli italiani nel settore giovanile. In precedenza, vittorie su Giordano (Muravera) Amato, vincitore di due edizioni, nel 2020 (la prima) e due anni dopo. Il cammino di Filimon, dopo la fase a gironi è proseguito con la vittoria su Tatiana Garnova, sullo svedese Simon Berglund, 244 del mondo, battuto al quinto set, e in semifinale su Marco Antonio Cappuccio, neo-tesserato con il TT Sassari e vincitore nel 2023.

Anche in questa edizione la partecipazione degli atleti è stata altamente qualificata dai sedici tra atlete e atleti che hanno reso il torneo sempre più appetibile nel periodo di apertura della stagione.

Giunta alla sedicesima edizione una delle più importanti manifestazioni nazionali a livello giovanile, è stata riproposta durante la scorsa settimana, la formula vincente costituita da giornate di stage, condivisione e socialità, e torneo finale. Agli stage hanno partecipato Johnny Oyebode e Antonio Giordano, prima di recarso a Sassari per il Trofeo di Candelieri. Lo staff tecnico era composto dal tecnico azzurro Antonio Gigliotti, dall’indiano Mondas Proval (già allenatore del Norbello), Nicola Pisanu e Valeria Melis.

Il torneo finale, suddiviso in due gironi, è stato vinto da Giulio D’Arcangeli, del Cral Comune di Roma, davanti a Gabriele Bianchi del Muravera. Nell’altro raggruppamento ha vinto Federico Casula del TT Sassari davanti al compagno di squadra Federico Eremita.

