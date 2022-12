Decima vittoria in dieci partite per Sarroch, che continua a dominare il campionato di Serie B maschile Sul campo del Volley Anguillara è arrivato un altro successo per 3-0, nonostante il primo set sofferto e chiuso sul 25-27. Successo esterno in tre set anche per il Cus Cagliari contro Casl Bertone. Alla Why Company Stella Azzurra non è bastato vincere il primo set in casa del Marino Pallavolo: la squadra di Sestu è stata sconfitta 3-1.

B1 femminile. Vittoria al tie-break per Capo D'Orso Palau sul campo della Clericiauto Cabiate. Le galluresi l'hanno sputantata al termine di una partita infinita e ora sono seste sono 14 punti. Resta dietro la San Paolo, batutta 3-1 in trasferta dalla Enercom Fimi Crema.

B2 femminile. Sul campo del Cagliero, l'Alfieri ha ritrovato la vittoria. Le cagliaritane si sono imposte a Milano in tre set dopo quattro sconfitte consecutive. Sconfitta esterna invece per La Smeralda Ossi, che incassato il 3-0 dalla Ceramsperetta Cusano.

