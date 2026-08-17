Dopo una stagione vissuta in emergenza, il Cus Cagliari si prepara ad affrontare la nuova Serie A2 Femminile con un progetto costruito per tempo. Il ripescaggio arrivato soltanto nell’estate 2025 aveva costretto le universitarie a concentrare in poche settimane l’allestimento del roster e a confrontarsi con un girone Est particolarmente impegnativo anche sul piano logistico. Ora lo scenario è diverso e la società può guardare alla nuova annata con maggiore programmazione.

La prima certezza è in panchina, con la conferma di Federico Xaxa per l’undicesima stagione consecutiva. Il resto del roster sarà definito nelle prossime settimane, ma la linea indicata dalla dirigenza è già chiara: l'obiettivo è conquistare almeno il sesto posto e chiudere così la regular season fuori dalla zona playout.

«La scorsa stagione è stata molto complicata - spiega Mauro Mannoni, responsabile del settore basket rossoblù - il ripescaggio tardivo ci ha dato pochissimo tempo per allestire la rosa e ci ha costretti a giocare nel girone Est, con difficoltà sia logistiche sia legate al livello tecnico. Ora la situazione è diversa: siamo nel girone giusto e abbiamo potuto pianificare per tempo il mercato».

La stagione segnerà anche l'avvio di un nuovo ciclo. Il Cus ripartirà dalle proprie giovani, con particolare attenzione a Eleonora Cassai, classe 2008 che ha già avuto modo di debuttare in A2 nella passata stagione. «Le nostre giovani avranno una grande chance per ritagliarsi spazio - sottolinea - avremo anche altre due nuove Under nel roster che sapranno farsi trovare pronte».

A cambiare sarà anche il contesto del campionato. L'inserimento nel Girone A riporterà infatti a Sa Duchessa i derby con Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius, assenti dal calendario universitario da tre stagioni. Un ritorno particolarmente significativo per il movimento isolano, che potrà contare su tre squadre sarde nello stesso raggruppamento, oltre alla quarta rappresentante regionale, la Mercede Alghero, nell'altro girone.

«I derby sono sempre motivo di interesse a livello locale - osserva Mannoni - il nostro movimento ha bisogno di visibilità ed eventi trainanti, dunque ben vengano partite come queste».

Prima del campionato ci sarà anche l'occasione per un primo confronto: è infatti in fase di organizzazione un torneo prestagionale che coinvolgerà le quattro formazioni isolane di A2, con Cus Cagliari, Virtus, San Salvatore e Mercede pronte a sfidarsi a Sa Duchessa.

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