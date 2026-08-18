Più che un nuovo acquisto è un ritorno: Simone Sorgente ha giocato infatti col latte Dolce due stagioni fa. Con risultati apprezzabili: 12 reti in 22 gare, con 17 presenze come titolare.

Attacante originario di Salerno, 27 anni che compirà giovedì, Sorgente è un attaccante di grande esperienza che con la Torres e con il Montevarchi ha collezionato anche 11 presenze in Legapro nella stagione 2022/23.

In Serie D il centravanti ha ben 84 presenze e 40 gol, realizzati con le maglie di Olympia Agonese, Vastese, Afragolese, Cassino, Montevarchi e Nocerina nella scorsa stagione. Sorgente sa segnare in tutti i modi, è abile in appoggio alla squadra ed è un combattente nato.

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