Sarroch ha iniziato il nuovo anno come aveva chiuso il precedente: con una vittoria. Sono dodici i successi della capolista di Serie B maschile in altrettante partite.

Dopo il 3-1 sulla Lazio, Sarroch va a caccia della tredicesima meraviglia nel match casalingo di sabato contro l'Armundia Virtus Roma. La Why Company Stella Azzurra di Sestu cerca invece la prima vitoria nello scontro diretto interno contro Casal Bertone. Sfida interna anche per il Cus Cagliari, che ospita Marino Pallavolo.

Femminile. In B1, la San Paolo riceve a Cagliari Don Colleoni, mentre Capo d'Orso attende a Palau la vice capolista Legnano. In B2, trasferta a Cinisello Balsamo per l'Alfieri, reduce dalla vittoria nel derby contro La Smeralda Ossi, che invece riceve la capolista Transport Ripalta. Match casalingo anche per Garibaldi La Maddalena contro Novate Martesana.

