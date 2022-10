Al Tanka Regia di Abbasanta ha brillato la famiglia Chimirri, che ha siglato una spettacolare doppietta nel secondo weekend di gare del Sardegna Jumping Tour 2022, Concorso nazionale A 6 stelle organizzato da Agris e Fise Sardegna col supporto finanziario della Regione.

Bruno Chimirri, cinquantenne Appuntato scelto dei Carabinieri nonché azzurro, ha vinto il Gran Premio a due manche C145/150 in sella a Samara. Seconda, in sella a Calandro Z., la figlia diciannovenne Elisa, campionessa italiana junior nel 2020 e bronzo Under 21 nel Csio d’Austria 2022. Sul terzo gradino del podio, l’emiliano Elio Matteo Simonetti, che ha abbattuto un ostacolo nella prima manche.

Elia Matteo Simonetti si è poi imposto nella C140 a fasi consecutive in sella a Chaccambio, precedendo di 16 centesimi di secondo il binomio sardo Luigi Angius in sella a Rarità, e ha conquistato infine la C140 a tempo in sella a For Jack. Bruno Chimirri, invece, si è imposto nella C135 a fasi consecutive su Je Suis Godot d'Acheronte e nella C135 mista su Lady Cass de La Verdina.

Trofeo dei Nuraghi. Nella competizione riservata ai cavalli nati e allevati in Sardegna, con un montepremi dedicato di 61 mila euro separato dai 103 mila euro riservati ai due weekend del Sardegna Jumping Tour, Gloria per l’anglo-arabo sardo Tiberio, che condotto dall’oristanese Antonio Murruzzu ha trionfato nella categoria dei 7 anni e oltre della classifica Agris.

Nei 4 anni, primo posto condiviso senza errori da Andrea Guspini su Clizia de Sa Pittada (allevata da Amalia Rosaria Mastino), Alberto Tatti sull'anglo-araba Contestatrice (allevata da Maurizio Carboni) e Chiara Falchi su Carasamughesa (allevata da Giuliano Lorenzo).

Nei 5 anni ex equo per Luigi Angius su Brunella de Marchesana (allevata da Gian Pietro Franzoni), Andrea Guspini su Bozza (allevata da Antonio Cuscusa), Gianleonardo Murruzzu su Barein (allevato da Quirico Meloni) e Andrea Guspini su Brigitte (allevata da Barbara Massa).

Nei sei anni primi a pari merito Andrea Guspini su Ambher Marie (allevata da Antonio Fois) e Gianleonardo Murruzzu su Ardita Nice (allevata da Leonardo Galleri).

© Riproduzione riservata