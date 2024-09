Domenica 29 settembre alle 7 del mattino, dal prato verde nel cuore dell’Horse Country Resort, ad Arborea, circa cento binomi provenienti da 23 paesi al via per conquistare il titolo mondiale giovani cavalli, di otto anni, nel “FEI Endurance World Championship for Young Horses”. Tanta è l’attesa soprattutto fra alcuni team giunti dal Golfo Persico, storica patria di questa disciplina equestre.

Il Sardegna Endurance Festival 2024, intanto, è entrato nel vivo con il Campionato europeo per giovani cavalieri under 21, il “FEI Endurance European Championship for Young Riders & Juniors”, partito dall’Horse Country Resort di Arborea. 47 binomi (l’accoppiata cavaliere e cavallo) hanno affrontato un percorso di 120 chilometri, toccando anche i territori di Terralba, con un finale dal sapore mediterraneo guidato dai team di Spagna, Francia e Italia. A seguire le squadre di Portogallo, Ungheria, Romania e Belgio. Un podio tutto rosa quello che ha invece caratterizzato la competizione singola dove a tagliare per prima il traguardo è stata la francese Carla Mosti, figlia d’arte da parte di mamma e papà noti campioni internazionali di endurance, che con il cavallo Gino D’Armani ha percorso il tracciato a una media di 20,65 chilometri orari, raggiungendo nell’ultimo giro i 26km/h. Secondo posto per la spagnola Joana Ullastre Niubò con Balma Peu che si è attestata su una media di 20,60km/h. Stesso risultato, ma deciso per il terzo posto al fotofinish, per la connazionale Celia Soler Capdevila con il destriero F Hazfat Al Shaqab. Il miglior risultato per gli italiani in gara lo ha portato a casa Mauro Fedriga, piazzandosi al decimo posto con Kimono dell’Orsetta con cui ha raggiunto una media di 18,73. A fare gli onori di casa nel momento della premiazione è stato il presidente della Federazione italiana sport equestri (FISE), Marco Di Paola.

