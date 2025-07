Sono tre le società sarde che sperano nel ripescaggio in vista della stagione sportiva 2025/26 di calcio a 5: Quartu, Villaspeciosa e Oristaense. In attesa della definizione dei gironi dei campionati nazionali, la Divisione Calcio a 5 ha reso note le quattordici società che hanno presentato domanda di ripescaggio.

Tra queste c'è il Quartu, che insieme ai siciliani del Marsala Futsal, spera nella Serie A2, la terza serie nazionale del futsal italiano. I biancorossi, che hanno già iniziato a muoversi sul mercato, sono reduci dal primo campionato in Serie B, chiuso al quinto posto con la partecipazione ai playoff.

Sogna la Serie B e la prima partecipazione ad un campionato nazionale anche il Villaspeciosa, reduce da una stagione storica: vittoria della Coppa Italia regionale di C1, successo nei playoff regionali e accesso agli spareggi nazionali. Insieme alla squadra di Arba, confermato in panchina anche per la prossima stagione, hanno chiesto il ripescaggio per la B anche Gagliole (Marche), Viagrande Catania (Sicilia), Futsal Academy (Lazio), Nuova Juventina (Marche), Grimal Barletta (Puglia) e la Roma 1927 per la seconda squadra.

Per la Serie B femminile, ha chiesto invece di essere ripescata l'Oristanese, dopo la retrocessione dello scorso anno nel girone A.

